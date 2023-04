Piediluco, via il pontile di partenza del lago da 100 metri lineari

di S.F.

La questione è quantomeno curiosa e riguarda il polo nautico di Piediluco. Non per il Pnrr o gli interventi in arrivo per la sistemazione, bensì per la necessità di dismettere il pontile di partenza da 100 metri lineari di lunghezza e uno di larghezza: il Comune di Terni ha avvisato uno specifico avviso pubblico per trovare qualcuno interessato a farlo a propria cura e spese.

Il bando

In sostanza il pontile di partenza – considerato ormai non più recuperabile per la sua vetustà – sarà dismesso a titolo gratuito e dato a qualcuno che magari lo vuole per i propri allenamenti. Bene. Ma a condizione che «il soggetto che manifesterà interesse allo stesso, provveda a propria cura e spese alla rimozione, al trasporto ed ogni onere connesso». Il Comune si muove così in seguito ai 400 mila euro ottenuto dalla Fic grazie ai canoni idrici: in tal senso lo scorso 25 gennaio è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento o la costruzione di impianti sportivi per ospitare campionati/manifestazioni internazionali. Arriverà un pontile nuovo. Per quello da dismettere si parla di una portata da 150 chili a metro quadrato e otto sistemi scorrevoli.