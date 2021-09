«Pioggia al sabato ma da domenica torna l’estate»

Sabato a forte rischio pioggia ma domenica, e i giorni successivi, nel segno dell’estate. Questo, stando ad Umbria Meteo, ci attende nel prossimo weekend.

Il bollettino

Alle 9.30 di venerdì mattina il bollettino di UM riferische che «una veloce, moderata perturbazione sarà in transito sull’Italia tra stasera (venerdì, ndR) e domani sabato 4 settembre. Sull’Umbria è attesa un po’ di pioggia, non molta, soprattutto nella giornata di sabato. Le precipitazioni risulteranno scarse o assenti sul nord della regione, mentre a carattere sparso al centro sud. Temporali possibili quasi esclusivamente sul Ternano, da San Gemini alla Valnerina, specie nel pomeriggio/sera di sabato. Oggi ancora temperature prossime alle medie del periodo o poco superiori, domani massime in calo e minime in aumento, venti deboli o localmente moderati orientali». Poi il sole: «Da domenica 5 settembre torna il bel tempo con probabile rafforzamento di una circolazione anticiclonica afro mediterranea che potrebbe regalare un’ultima settimana estiva con sole e temperature massime anche di qualche grado sopra media».