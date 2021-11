Due auto si sono scontrate lunedì pomeriggio lungo la via Assisana, all’altezza dell’immissione ‘Piscille’ sul raccordo Perugia Bettolle. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Volkswagen Turan. Ci sono 4 feriti, per fortuna non gravi (3 codici verdi e uno giallo). Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenute due pattuglie dei vigili urbani e la polizia provinciale.

