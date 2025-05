«Saremo noi a gestire per l’estate 2025, come negli ultimi due anni, la piscina Il Colle di San Gemini». L’annuncio è della Ariete Srl, che spiega: «Ci occuperemo della piscina e del bar annesso. Come lo scorso anno, riproporremo il ‘cinema sotto le stelle’ per i bambini e il bagno notturno il venerdì sera. Inoltre – prosegue il legale rappresentante della società – avremo corsi di nuoto, storicamente molto richiesti e apprezzati dai cittadini. In questo momento stiamo lavorando in simbiosi con l’amministrazione comunale di San Gemini per il ripristino e la sistemazione dell’area in vista della stagione estiva». A breve la Ariete Srl comunicherà sia la data di inaugurazione stagionale dell’impianto che i dettagli relativi agli eventi e servizi previsti.