Un uomo residente a Fabro (Terni), pregiudicato, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Orte – afferenti alla Compagnia di Civita Castellana – perché, giovedì sera, è stato trovato in possesso di una pistola a gas funzionante e priva del tappo rosso di sicurezza. L’attività è stata messa in campo nell’ambito dei servii di controllo del territorio disposti dall’Arma sul territorio di Orte, di recente interessato da alcuni furti in abitazione.

