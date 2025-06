di Gianni Giardinieri

O due cartellini rossi, o due gialli. Tertium non datur. La gara di andata della finale per un posto in serie B viene pesantemente condizionata dal direttore di gara, il signor Andrea Zanotti di Rimini, che al 12′ mostra il rosso a Vallocchia per un duro fallo su Squizzato. Rosso? A nostro avviso, per l’importanza della gara, avrebbe avuto più senso un giallo, con severo ammonimento al giocatore. E così sia, si direbbe. Senonché due minuti dopo lo stesso Squizzato si produce in un identico fallo, questa volta è lui a compierlo, su Cicerelli. Assolutamente analogo per pericolosità e imprudenza. Dunque, applicando lo stesso metro di giudizio, ci si aspettava un altro rosso. Dieci contro dieci. E invece il signor Zanotti sventola al centrocampista pescarese un semplice giallo. E qui, di fatto, finisce la partita, con una Ternana che non riesce a superare l’ostacolo dell’inferiorità numerica, che pesa come un macigno. Il Pescara controlla, gestisce e passa con un tiro deviato da Aloi. La beffa dopo il danno. Ritorno a Pescara sabato 7 giugno. Sperando che stavolta la direzione di gara sia affidata ad un arbitro.

Primo tempo

Riconferma in blocco della squadra vittoriosa contro il Lanerossi Vicenza. Questa la scelta di mister Liverani per l’undici rossoverde chiamato ad affrontare il Pescara. Vannucchi tra i pali, difesa a tre con (da destra verso sinistra) Donati, Capuano e Martella. Due centrocampisti centrali: Vallocchia ed Aloi. Due esterni a supporto: Casasola a destra e Tito a sinistra. Infine due mezzepunte, Cicerelli e Curcio, a sostegno di bomber Ferrante, di nuovo preferito a Cianci. Nel Pescara, con Brosco e Pellacani assenti, sono Letizia e Lancini i difensori centrali. Pierozzi terzino destro, Moruzzi quello sinistro. In avanti Ferraris e Bentivegna a supporto di Merola. In mezzo Dagasso, Squizzato e Moruzzi.

Al 4’incredibile occasione per le Fere: Lancini si incarta con la palla che arriva sui piedi di Ferrante, a tu per tu con Plizzari. Il tiro del centravanti rossoverde è centrale e il portiere pescarese respinge in qualche modo. Tre minuti dopo è Cicerelli a calciare alto sopra la traversa dopo la classica sterzata da sinistra verso il centro. Al 12′ il fattaccio: Vallocchia entra in scivolata su Squizzato e l’arbitro Zanotti decide per il rosso diretto. Intervento certamente da cartellino giallo ma espellere un calciatore dopo pochi minuti, in un match decisivo per salire in serie B, è inaccettabile. E segna indelebilmente le sorti della partita. Anche perché dopo pochissimi minuti, per identico fallo su Cicerelli, Squizzato viene solo ammonito. Baldini, vecchia volpe, lo sostituisce subito per mantenere la superiorità numerica. Al 23′ il Pescara va vicinissimo al vantaggio con Ferraris, che a porta spalancata si fa parare il diagonale da Vannucchi. Nel frattempo le Fere si riposizionano con Fazzi braccetto destro (al posto di Curcio) e Donati che passa a centrocampo, a fare la mezzala destra.

Secondo tempo

Al 50′ il Pescara tenta il tiro dalla lontanissima distanza con Letizia ma Vannucchi blocca bene. Un minuto dopo è Dagasso ad arrivare in area con azione solitaria: sinistro sul primo pallo e deviazione in angolo ancora di Vannucchi. Il Pescara passa al 56′ con un tiro di Letizia, di nuovo dalla distanza, deviato da Aloi. Traiettoria beffarda e palla che si insacca vicino all’incrocio dei pali. Al 78′ la Ternana tenta di reagire ad una serata pesantemente condizionata dal direttore di gara con un tiro di Aloi dai venticinque metri: traiettoria tesa ma centrale e Plizzari, pur non bloccando, riesce a respingere. All’82’ occasione Fere con Cianci, che di testa, su punizione calciata da Tito, sfiora il palo alla sinistra di Plizzari.

VIDEO – L’ANALISI DI GIANNI GIARDINIERI

Tabellino

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi, Donati, Capuano (Cap), Martella, Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito, Curcio, Cicerelli, Ferrante. All.: Fabio Liverani

Pescara (4-3-3): Plizzari, Letizia, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Merola, Bentivegna, Ferraris, Moruzzi, Pierozzi, Lancini. All.: Silvio Baldini

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Zanellati e Pistarelli

IV Ufficiale: Turrini

Var: Maraviglia

Avar: De Angeli

Marcatori: 56′ Letizia (P)

Ammonizioni: 16′ Squizzato (P); 54′ Merola (P); 84′ Cianci (T); 87′ Valzania (P); 90+2′ Millico (T)

Espulsioni: 11′ Vallocchia (T)

Sostituzioni: 18′ Fazzi per Curcio e Kraja per Squizzato (P); 46′ Cianci per Ferrante (T) e Cangiano per Bentivegna (P); 69′ Valzania e Tonin per Meazzi e Ferraris (P); 80′ De Marco per Dagasso (P) e Millico per Cicerelli (T)