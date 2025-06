di S.F.

Ribasso offerto del 18% e via libera. La Usl Umbria 2 ha aggiudicato i lavori riguardanti l’intervento di ristrutturazione edilizia – l’area interessata è in via Primo Maggio – con ampliamento per la casa di comunità di Amelia: il semaforo verde vale una cifra di poco superiore a 1,2 milioni di euro.

«L’azienda USL Umbria – viene riepilogato nel documento – 2 ha individuato gli interventi volti al potenziamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio a garanzia di un’offerta maggiormente rispondente ai bisogni degli utenti attraverso interventi di recupero funzionale, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di edifici esistenti da adibire a Case di Comunità, quali strutture per le cure primarie e per i supporti sociali e assistenziali. In tale ambito rientra l’intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento del punto

di erogazione servizi sanitari di Amelia, sito in via Primo Maggio». Il progetto esecutivo era stato approvato il 6 dicembre scorso.

Poi l’indizione della gara e l’esito odierno. Se ne occuperà la Conpat Scarl di Roma in qualità di Consorzio stabile. Con individuazione della Blu Appalti srl di Montorio al Vomano (Teramo) quale imprese consorziata che si attiverà per 1 milione e 239 mila euro. C’è fretta: disposto «l’avvio dell’esecuzione dei lavori in urgenza, nelle more della stipula contrattuale, a garanzia del rispetto dei tempi di attuazione di cui al Pnrr/Pnc». Firmano l’architetto Maura Tamantini in qualità di responsabile unica del procedimento e la dirigente del servizio patrimonio Maria Luisa Morina.