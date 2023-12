Pnrr Cesi, 900 mila euro di contributi ai privati: l’80% sono per l’albergo diffuso

Contributi ai privati per circa 900 mila euro e 17 domande pervenute al Comune. Questo l’esito dei bandi legati al Pnrr di Cesi per i cinque bandi aperti dall’amministrazione di Terni su acquisto della prima casa nel borgo, ristrutturazione di edifici per l’albergo diffuso, sviluppo dell’imprenditoria femminile/giovanile/start up, restyling di locali per attività commerciali e affitti calmierati. Il resoconto è di palazzo Spada.

L’AGGIORNAMENTO DEL PNRR DI CESI MARZO 2022

PNRR CESI: TUTTI GLI INTERVENTI ORIGINARI E LE PARTNERSHIP

GENNAIO 2022 L’AVVIO DELL’ITER PER CESI

Sedici ok, una ammessa con riserva

La fetta principale arriva dalla ristrutturazione di edifici residenziali privati nel centro storico da adibire ad albergo diffuso: undici domande (una ammessa con riserva) con assegnazione di 700 mila euro di contributi. Ci sono poi 123.500 euro per le quattro istanze legate all’acquisto della prima casa a Cesi. A seguire 70 mila euro per l’unica domanda utile alla ristrutturazione di locali per attività commerciali/economiche, la richiesta per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile/giovanile/start up a Cesi per 5.635 euro (solo un soggetto si è fatto avanti) e, a chiudere il cerchio, le zero domande per l’assegnazione di contributi sugli affitti calmierati. A gestire l’iter ci ha pensato in particolar modo il Rup Federico Nannurelli.