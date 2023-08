Terni, Pnrr Cesi: stop da tre partner, saltano sette interventi

di S.F.

Il quadro economico è invariato, 20 milioni di euro. Ma un bel po’ di cambiamenti ci sono e ora il riepilogo è nero su bianco: il Comune di Terni, con firma del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini, ha approvato le variazioni del progetto di fattibilità – il ministero della cultura e la Regione hanno già dato l’ok – legato alla rigenerazione del borgo di Cesi. Come noto è legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso del tempo c’è chi ha fatto un passo indietro su questo fronte.

MARZO 2022, PNRR CESI: TUTTI GLI INTERVENTI ORIGINARI E LE PARTNERSHIP

DICEMBRE 2020, L’AMBIENTE LEGALE SI AGGIUDICA PALAZZO CONTELORI

Il passo indietro di tre partner

A livello tecnico si parla di variante economica numero due. In sintesi c’è stata una sorta di ridistribuzione/spostamento dei fondi per i singoli progetti in quanto c’è chi ha deciso di non dare seguito alla manifestazione d’interesse per le partnership. Una storia che parte da lontano, dal settembre 2022: poco meno di un anno fa la Ambiente Legale srl ha rinunciato alle sue ‘partite’ e il mese successivo Mic e Regione hanno autorizzato sia la variazione al cronoprogramma che la nuova procedura per individuare uno o più partner sostitutivi. In realtà poco dopo è accaduto altro: tra dicembre 2022 e gennaio 2023 sono pervenuti a palazzo Spada altri due passi indietro da soggetti che, invece, in precedenza avevano dato l’ok. I tre stop hanno portato ad una disponibilità di fondi per 482 mila euro.

GENNAIO 2022 L’AVVIO DELL’ITER PER CESI

La ridistribuzione ed i progetti che saltano

Lo scorso 10 maggio il Comune ha chiesto ulteriori variazioni in tal senso: 274 mila euro in più per l’ex convento Peticca, 100 mila per palazzo Stocchi ed i restanti 107 mila euro per l’assunzione a tempo determinato di un geometra per l’attività di supporto. Parere favorevole della Regione il 9 giugno, presa d’atto del ministero della cultura quattro giorni dopo e via libera. Bene, ma cosa è saltato nello specifico? Si inizia dall’intervento numero 15 ‘laboratorio di cucina e cultura enogastronomica’ (era previsto in partenariato tra Comune e Ambiente Legale, costo 122 mila euro), poi il 16 ‘Cesi per la musica e per la cultura’ (stesso discorso del precedente, 100 mila euro), il 18 ‘Concorso fotografico A Spasso con Linceo’ (Anna Simoncelli, 3 mila eur0), il 23 ‘Temporary shop’ (altro partenariato con Ambiente Legale, 20 mila euro), il 27 ‘Comunità energetica rinnovabile c/o palazzo Contelori’ (100 mila euro), il 32 ‘Potenziamento e manutenzione segnaletica, convegni sul cammino Protomartiri francescani’ (associazione Compagnia dei Romei di San Michele Arcangelo, 2 mila euro) e il 35 ‘Summer school’ (135 mila euro, Ambiente Legale).