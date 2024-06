Pnrr Cesi: si inizia al campo sportivo. Ecco pump track, arrampicata e bici

di S.F.

C’è la notifica preliminare di cantiere e nelle prossime ore in zona ci sarà un discreto movimento. È in partenza la riqualificazione del campo sportivo di Cesi, uno dei progetti rientrant nell’ambito del Pnrr del borgo ternano: sta per entrare in azione per l’adeguamento la Atlante srl di Angri (Salerno) per un importo lavori che sfiora i 400 mila euro.

L’APPALTO INTEGRATO ALLA ATLANTE DI ANGRI

L’INDAGINE DI MERCATO DEL 2023

Si tratta del restyling del campo sportivo ad oggi inutilizzato e, per anni, in stato di abbandono. Per farlo ci sarà una completa ristrutturazione nonché l’adeguamento degi spazi giochi e degli edifici di servizio, ovvero spogliatoi e magazzino. Obiettivo? Realizzare un ‘hub per gli sport outdoor’ che comprenderà una pista di pump track, una parete di arrampicata artificiale, un’area di ricarica e servizio navette elettriche e il noleggio di bici, in quest’ultimo caso con tanto di deposito/officina. Trasformazione in arrivo.