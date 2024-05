Pnrr Piediluco, per il collaudo il Comune prende all’esterno. Vale 24 mila euro

di S.F.

Il potenziamento e la messa a norma con riqualificazione del polo nautico ‘D’Aloja’ a Piediluco è in partenza ed a palazzo Spada è scattata la ricerca per affidare un incarico dal valore di poco superiore ai 24 mila euro. Motivo? Il lavoro di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e quello statico.

MARZO 2023, IL MAXI APPALTO INTEGRATO PER PIEDILUCO ALLA TECTON DI RIETI

I DETTAGLI DELL’APPALTO DA 3 MILIONI DI EURO

Cosa è successo

In sostanza è partito l’iter per raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse di dipendenti tecnici di altre pubbliche amministrazioni. La selezione tra i soggetti invitati ci sarà con il criterio del minor prezzo. Tutto legato al nuovo codice degli appalti del 2023: «Viene previsto che la stazione appaltante affidi il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici e, in via ulteriormente subordinata, a liberi professionisti». L’indagine interna sulla base di specifici requisiti tecnici-professionali non ha avuto esito positivo e dunque si va all’esterno. Scadenza fissata al 27 maggio. L’appalto integrato alla Tecton Group è stato aggiudicato oltre un anno fa per 3 milioni di euro.