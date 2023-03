Pnrr Piediluco, il maxi appalto integrato per il polo nautico va a Rieti

di S.F.

La proposta di aggiudicazione è stata firmata giovedì pomeriggio e ora manca solo l’efficacia. C’è il via libera per il completamento e la rigenerazione – siamo nell’ambito dei fondi Pnrr – del centro nautico ‘Paolo d’Aloja’ di Piediluco: a mettersi in opera per il maxi restyling dell’area sarà la Tecton Group di Rieti. Niente da fare per l’unico concorrente della società laziale, vale a dire la ternana Castellani & Gelosi.

I DETTAGLI DELL’APPALTO DA 3 MILIONI DI EURO

LA SFIDA TERNI-RIETI PER L’APPALTO

LA RELAZIONE TECNICA GENERALE – DOCUMENTO

LA RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL’OPERA – DOCUMENTO

I ribassi offerti

La Tecton Group – si occuperà dei vari livelli di progettazione e dell’esecuzione dei lavori – si è imposta con un punteggio complessivo di 92 ed un ribasso del 9,86% rispetto alla base d’asta di poco superiore ai 3 milioni di euro (il quadro economico è invece di 4 milioni). Per la Castellani & Gelosi poco più di 61 punti ed un’offerta di ribasso pari all’1,76%. Tutta la documentazione dovrà essere inviata al dipartimento dello sport entro fine marzo, scadenza improrogabile. L’operazione di sistemazione coinvolgerà il centro federale, il Circolo Canottieri Piediluco, bar, tribuna, torre di arrivo, pontili di barco/sbarco, i pontili per le premiazioni, l’area parcheggio, la seduta circolare, il campo di gara ed ulteriori zone esterne.

LA VERIFICA SULLE ALBERATURE, SPUNTANO ABBATTIMENTI – DOCUMENTO

L’ATTO DI OPPOSIZIONE DI WWF ITALIA E AMICI DI PIEDILUCO – DOCUMENTO