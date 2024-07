Camposcuola Terni: il termine dei lavori slitta ad aprile 2025

di S.F.

Due ulteriori subappalti – c’è l’ok per la Ortana Asfalti e la Transmoviter -, una perizia di variante con incremento dell’importo contrattuale da 306.503 euro (Iva compresa su una cifra base di 278 mila euro) e soprattutto ulteriori 60 giorni concessi alla Co.Ge.Ben srls di Napoli per l’ultimazione del lavoro. Sono le novità di rilievo riguardanti uno dei principali appalti del Pnrr in salsa ternana, quello legato al camposcuola ‘Casagrande’.

IL CAMPOSCUOLA IN IV COMMISSIONE: APPROFONDIMENTI

In sostanza è stata approvata una perizia di variante con contestuale impegno di spesa per maggiori lavori e servizi tecnici. Motivo? In corso d’opera è emersa la necessità di modificare il contratto d’appalto originario per «circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice». Esempi? Ammaloramenti, cedimenti, effettivo spessore dei tramezzi, stato di degrado delle murature, problemi al solaio della palazzina spogliatoi, fondazioni della tribuna, sostituzione seggiolini, effettiva consistenza della pista di atletica e modifiche agli spazi esterni. Il direttore dei lavori, l’architetto Andrea Della Sala, ha quindi proposto la perizia: la nuova cifra contrattuale è ora di 1 milione 321 mila euro con variazione del 26,7%.

SETTEMBRE 2023, L’AVVIO DEI LAVORI E L’ORIGINALE TERMINE

Viene specificato che le lavorazioni «in variante apportano modifiche al progetto originale che consentono di risolvere problematiche emerse dopo l’aggiudicazione dei lavori e/o in corso d’opera, garantendo il buon funzionamento dell’opera nonché migliorie in termini manutentivi». Concessi due mesi in più e nuovo termine portato al 27 aprile 2025. La richiesta del direttore dei lavori era stata invece di 124 giorni, più del doppio. Firma il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.