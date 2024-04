Terni, ‘Casagrande-Cesi’: adeguamento in arrivo, ditta di Aversa in azione. Ribasso 23%

di S.F.

Adeguamento antisismico dei corpi originari in arrivo per il ‘Casagrande-Cesi’ di Terni nella sede di piazzale Bosco. Operazione in partenza dopo che la Provincia di Terni ha aggiudicato il corposo appalto da oltre 1 milione di euro di importo lavori: se ne occuperà a stretto giro una società campana, la Costruzioni Bg srl di Aversa (Caserta) in avvalimento con la General Costruction srl (della stessa città). L’aggiudicazione c’è stata con un ribasso del 23,02% per, rispettivamente, 371.844 e 524.981 euro. Motivo? I lotti sono due. Il criterio è quello del minor prezzo con il metodo dell’inversione procedimentale e le aziende che ci hanno provato sono state trentotto. I giorni naturali e consecutivi dalla verbale di consegna dei lavori sono 540 per concludere il restyling.