Pnrr Terni, ciclabile Rivo-Bramante: ecco il tracciato, si riprova dopo la 1° gara deserta

di S.F.

Primo tentativo a vuoto con gara deserta. Ora si riparte con un bando per manifestazione d’interesse per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione: parliamo della ‘famosa‘ pista ciclabile di collegamento tra via Bramante e borgo Rivo, in particolar modo accanto all’area verde di via Ialenti. Come noto è tutto finanziato con fondi Pnrr per un quadro economico complessivo da 1 milione di euro e base lavori da 763.385 euro.

IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ – IL DOCUMENTO ED I DETTAGLI

LA PRIMA GARA DESERTA

LO STOP ALLA ‘RAPIDA’

Le vie coinvolte

In giornata l’intera documentazione è apparsa sul portale Net4Market ed è interessante perché per la prima volta ci sono tutte le tavole tecniche con i relativi grafici: «L’opera in progetto, prevedrà la realizzazione – viene specificato nel documento a cura dell’architetto Pier Francesco Duranti, i colleghi Pierpaolo Canini, Silvano Gismondi, Giuseppe Andreoli, Matteo Dondé e il geologo Giuseppe Caracciolo – di una pista ciclabile che collegherà il tracciato esistente di Via Bramante con l’area verde a fianco il centro commerciale ‘Il Polo’ del nucleo abitato di borgo Rivo con l’uso di porzioni di strade comunali (viale Bramante, via del Sersimone, via Ponte Le Cave, via Domenico Furbini, strada di Collerolletta e via Ialenti) e della viabilità di servizio per la manutenzione in sinistra del canale Sersimone. Tra la passerella in progetto per attraversare il fosso Rivo e via Ponte le Cave si realizzerà una pista imbrecciata che camminerà parallelamente al corso d’acqua». Si tratta di un appalto integrato per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione.