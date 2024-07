Pnrr Terni, cloud Comune: appalto verso Jesi. ‘Tagliata’ la Maggioli Spa

di S.F.

Un ‘taglio’ in quanto l’offerta presentata «non rispetta le caratteristiche minime stabilite nella lettera di invito» e, di conseguenza, in lizza resta soltanto una società. Si va verso l’aggiudicazione alla marchigiana Palitalsoft Srl di Jesi (sede legale, l’operativa è a Potenza Picena) per uno degli appalti Pnrr legato al Comune di Terni, quello di natura tecnologica riguardante l’abilitazione al Cloud.

Il dirigente Andrea Zaccone ha infatti firmato – in seguito al lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Massimo Lesina – l’esclusione dell’unica concorrente della Palitalsoft, vale a dire la Maggioli Spa in quanto l’offerta tecnica non è risultata conforme ai documenti di gara. Dunque inammissibile. Il quadro economico dell’operazione è da 210 mila euro. Il 9 febbraio su questa partita si era registrato un annullamento d’ufficio in autotutela dell’originaria determina a contrarre.

L’intervento finanziaro con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l’implementazione di un «piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi del Comune di Terni». Vedremo gli sviluppi.