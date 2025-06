di S.F.

Nuovo asilo nido di Campomaggiore con fondi Pnrr, si riparte. A quasi due mesi dalla risoluzione contrattuale con l’aggiudicatario originale e con il problema della garanzia fidejussoria di mezzo, il Comune di Terni ha aggiudicato il prosieguo dei lavori alla seconda in graduatoria: c’è il semaforo verde alla Global srl di Sora per un importo complessivo da 945 mila euro.

PNRR ASILO CAMPOMAGGIORE: «GARANZIA FIDEJUSSORIA CONTRAFFATTA»

MAGGIO 2023, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’ASILO

La società ciociara ha accettato le condizioni proposte a suo tempo dall’originario aggiudicatario. Con ribasso del 13,83% rispetto alla base d’asta. Per capire lo stato dell’arte – l’ente ha anche inserito nel controllo di gestione di questa problematica partita – basta andarsi a vedere le date: la consegna dei lavori in via d’urgenza risale all’8 novembre 2023 e il 31 ottobre del 2024 è stato emesso il primo stato di avanzamento per un importo di 64 mila euro. Dopodiché la risoluzione contrattuale dello scorso 22 aprile.

PNRR ASILO CAMPOMAGGIORE, I RITARDI

OTTOBRE 2024, CAMBIA IL RUP PER L’INTERVENTO PNRR DELL’ASILO

Praticamente è quasi tutto da fare e il tempo stringe. La tempistica originaria per la conclusione della nuova struttura era fissata al 31 dicembre 2024. La storia è andata in modo del tutto diverso. Firma il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, l’ingegnere Matteo Bongarzone.