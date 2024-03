Pnrr Terni, ‘palasport’ S. Giovanni: copertura in legno ‘bresciana’ da 107 mila euro, si inizia

di S.F.

Ci è voluto più del previsto ma alla fine è arrivato uno dei passaggi principali nell’ambito della realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente in piazzale Senio, nel quartiere di San Giovanni a Terni. Il Comune ha dato il via libera al subappalto – la Castellani & Gelosi aveva chiesto l’autorizzazione già dal 23 novembre scorso – per la struttura di copertura in legno lamellare: per un importo totale di 107 mila euro la partita è in mano ad una società del Bresciano, vale a dire la Holz Albertani Spa di Berzo Demo. Tempistiche? Da quanto appreso l’effettivo montaggio è previsto a partire da martedì 19 marzo dopo tutte le predisposizioni del caso nel giorno precedente. Da ricordare che nel sopralluogo dello scorso 28 febbraio è stato chiarito che, salvo imprevisti, la conclusione dell’operazione complessiva da 2 milioni di euro è programmata per il mese di settembre. Poi spazio a tanto basket, pallavolo e ginnastica. Firma il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.