Pnrr Terni, palazzetto piazzale Senio da 2 milioni: conclusione a settembre – Immagini

Palazzetto polifunzionale per basket, volley e ginnastica con 200 posti a sedere e struttura in legno lamellare (nell’immagine il rendering). Completamente accessibile per le persone con disabilità: in estrema sintesi è ciò che è in fase di realizzazione dal luglio 2023 in piazzale Senio, a Terni: oltre 2 milioni di euro con fondi Pnrr per mettere a disposizione della città un’altra struttura sportiva. Mercoledì mattina c’è stato il sopralluogo congiunto di I e II commissione per fare il punto della situazione: rispetto al cronoprogramma originario c’è uno slittamento di qualche mese.

OTTOBRE 2022, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO AI PICCHIARATI

SPORT E PERIFERIE 2020, UNION BASKET IN AZIONE

GIUGNO 2023, LA NOTIFICA DI CANTIERE PER LA STRUTTURA DA 2 MILIONI

FEBBRAIO 2023, L’AGGIUDICAZIONE ALL’UNICA DITTA PARTECIPANTE

Settembre 2024

A dare delucidazioni ai consiglieri ci ha pensato in particolar modo Roberto Picchiarati che, con il fratello Roberto, è a capo del raggruppamento temporaneo di professionisti che si è aggiudicato la progettazione nel 2022. Con loro anche il responsabile unico del procedimento per il Comune, l’ingegnere con posizione organizzativa Matteo Bongarzone, la collaboratrice della direzione lavori pubblici Arianna Pizzichini e gli assessori Marco Schenardi e Giovanni Maggi. A chiudere il cerchio il numero uno dell’impresa esecutrice, Maurizio Castellani della Castellani & Gelosi: «Lo stato dell’arte? Realizzata tutta – ha spiegato Picchiarati – la struttura in calcestruzzo, fondazione e pilastri. Qualche disagio temporale lo ha creato la struttura in legno: sarà installata da metà marzo, quindi la copertura in pannello ‘sandwich’ e l’involucro per gli spogliatoi». Chiarito che ci sarà la piantumazione – come prevede la normativa – del doppio degli alberi rispetto a quelli abbattuti. Quando si finisce? La nuova previsione è per il settembre 2024, dopo oltre un anno di attività.