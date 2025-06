Nuova apertura nell’ambito della riqualificazione dei playground a Terni – sette in tutto – con i fondi del Pnrr. Sabato ci sarà il semaforo verde per quello tra via Campomicciolo e via Mola di Bernardo.

«Un’arena multisport – spiegano da palazzo Spada – per calcetto e basket e il labirinto magico, una piastra di gioco tridimensionale realizzata in anamorfosi, completamente priva di barriere architettoniche e totalmente inclusiva, dove i piccoli utenti potranno dare sfogo alla libera fantasia nelle varie zone active presenti. Come per gli altri playground già realizzati, i lavori hanno interessato anche la riqualificazione delle aree verdi circostanti». Ci sarà poi la riapertura per quelli nel quartiere Le Grazie e villaggio Matteotti.

A parlarne è l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi: «Un esperimento di street art innovativo ed unico nel suo genere. #Giocarerigenera è il motto intorno al quale sono state impostate le linee guida che hanno orientato le scelte progettuali: variabilità tematica delle aree sportive, inclusività, sicurezza, uso del colore, riduzione fenomeni di vandalismo, il tutto finalizzato ad alzare il livello di attrattività e funzionalità; uno spazio urbano da vivere costantemente nell’arco dell’intera giornata si autodifende da accessi ed utilizzi non desiderati, uno spazio urbano attrattivo e vissuto diventa patrimonio della collettività locale che tende a preservarlo come proprio.

Interventi di street art per la colorazione delle aree sportive contribuiscono, come elemento identitario e caratteristico, a identificare l’intera operazione di rigenerazione urbana».