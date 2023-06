Pnrr Terni, strada Sant’Erasmo Cesi: appalto aggiudicato per 558 mila euro

di S.F.

Era l’unica società rimasta in gara e ora c’è il via libera alla proposta di aggiudicazione dell’appalto integrato – progettazione esecutiva, esecuzione – per un importo complessivo di 558 mila euro. Sarà la Asfalterni snc a riqualificare la strada di Sant’Erasmo, nella frazione ternana di Cesi: si tratta di una delle operazioni più attese nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di Terni. Ad occuparsi dell’aspetto progettuale (d’altronde erano loro ad aver preparato la ‘base’ di lavoro) sarà l’Rtp con Kalipè Studio, l’ingegnere Ilaria Francioli e il geologo Giuseppe Caracciolo. Tempistiche? 169 giorni.

LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO BASE