Pnrr Terni, strada Sant’Erasmo: resta in gara una sola società

di S.F.

Non è andata deserta per un niente. Pericolo scampato e ora tocca alla commissione giudicatrice per la valutazione dell’unico operatore economico in lizza: l’appalto integrato per il rifacimento della strada di Sant’Erasmo, a Cesi, va verso la Asfalterni snc. Si tratta della stessa ditta che si è aggiudicata l’appalto integrato per la ciclabile di collegamento tra via Bramante e borgo Rivo, a Terni. Entrambi i progetti rientrano nell’ambito del Pnrr.

LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO BASE

IL LAVORO DEL GRUPPO TERNANO

Due risposte

Saranno il dirigente Piero Giorgini, Fabrizio Casaglia, Maurizio Poncia e Luana Bonaccini – segretaria verbalizzante – a riunirsi per decidere. All’indagine di mercato si erano fatti vivi in dodici: oltre alla Asfalterni anche Di Palo e Company, Esseti, Fabrizi Aurelio srl, Francucci srl, G. e G. di Giovannetti Sandro e C. snc, Gbl Costruzioni srl, Impresa Papa Enrico srl, Panzieri Marco srl, Roberto Group srl, Sea snc di Lucci Alberico e Ercole Italo, Tectongroup srl. A produrre l’offerta solo in due, delle quali l’unica ammessa è la società ternana. Il quadro economico per il rifacimeno dei quattro chilometri di strada è da 800 mila euro.