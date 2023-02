Terni, la ciclabile Rivo – Bramante nelle mani di una ditta ternana

di S.F.

Il secondo tentativo è buono. Sarà una ditta ternana a realizzare – siamo nell’ambito del Pnrr – la pista ciclabile di collegamento tra viale Bramante e via Ialenti, a borgo Rivo: c’è la proposta di aggiudicazione per la Asfalterni snc che, dopo il lavoro della commissione esaminatrice composta da Piero Giorgini, Maurizio Poncia, Stefano Carloni e Luana Bonaccini, ha ricevuto il semaforo verde con ribasso del 4,98%. La base d’asta era di poco superiore ai 700 mila euro.

IL TRACCIATO DELLA FUTURA CICLABILE – I DETTAGLI

LA PRIMA GARA DESERTA

Gli importi

La cifra complessiva dei lavori – esclusi oneri ed Iva – è di 730 mila euro, più 32 mila per i costi della sicurezza e poco più di 27 mila euro per gli esborsi tecnici legati alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza. Si tratta di un appalto integrato. Tempistiche? Dopo la stipulazione del contratto la società avrà 50 giorni per ultimare il progetto (30+20). L’esecuzione della ciclabile ha una durata stimata di 210 giorni, vale a dire sette mesi.