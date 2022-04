Podismo a Terni, torna la Cesi-Carsulae-Cesi

di S.F.

La gara negli ultimi tempi è stata bloccata per il Covid ma ora la manifestazione è pronta a ripartire. Lunedì 25 aprile torna la Cesi-Carsulae-Cesi, gara podistica competitiva e passeggiata ecologica da 10,2 chilometri con partenza alle 10 presso la chiesa di San Michele Arcangelo: l’evento seguirà il protocollo Aics per quel che concerne le misure anti Covid.

PALAZZO CONTELORI, OK DEFINITIVO A CONCESSIONE TRENTENNALE

La concessione del Comune

Ad organizzare la gara è la Podistica Carsulae del presidente Sergio Berretta. È lui ad aver chiesto al Comune la concessione in uso temporaneo dell’ex chiesa di Sant’Angelo per l’evento sportivo. Nessun problema nonostante l’immobile – insieme a palazzo Contelori e convento di Sant’Onofrio – sia stato aggiudicato in via definitiva il 24 marzo 2021 alla società Ambiente Legale srl per un periodo di trent’anni. Motivo? Tutto è ancora nelle mani del Comune perché al 31 marzo 2022 non c’è stata la stipula del contratto. D’altronde è trascorso ‘solo’ un anno. Semaforo verde e rimborso forfettario delle utenze da 7,90 euro.