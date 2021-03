Cesi, palazzo Contelori in concessione per 30 anni: ok definitivo

di S.F.

Concessione trentennale per 23.642 euro l’anno, procedura chiusa e via libera con la stipula del contratto. A tre mesi di distanza dal primo step c’è l’aggiudicazione definitiva alla società Ambiente Legale srl dell’asta pubblica per palazzo Contelori, l’ex chiesa di Sant’Angelo e l’ex convento di Sant’Onofrio a Cesi.

Iter concluso. L'integrazione

La società – rappresentata all’appuntamento di dicembre in Comune da Piero Carissimi – ha versato la cauzione provvisoria da 4 mila 600 euro e ora si appresta a prendersi la gestione pluriennale degli immobili per il rilancio. C’è tuttavia una specifica della direzione attività finanziarie: si demanda «all’ufficio contratti la stipula del contratto di concessione in uso di palazzo Contelorie l’ex Chiesa di Sant’Angelo, con successiva – eventuale – integrazione per l’inserimento dell’immobile ex convento di Sant’Onofrio nel caso di approvazione dello studio di fattibilità da parte del concedente». L’acquisto dei beni mobili lasciati dalla vecchia gestione – valore di poco superiore ai 5 mila euro – ci sarà post firma contrattuale.

Il futuro

In prima battuta l’obiettivo alla base della concessione è recuperare le strutture – abbandonate da tempo – e riutilizzarle nell’ambito ricettivo e culturale. Il Comune ne era rientrato in possesso nel 2014 dopo l’aggiudicazione alla B & B Service nel 2000, la nuova concessione nel 2009 e i guai successivi che hanno portato alla situazione odierna.