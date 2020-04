Polemiche per la messa a Marsciano: il parroco si difende

di P.C.

Quando lo chiamiamo al telefono, don Andrea Rossi, parroco di Marsciano, sa già, ovviamente, cosa vogliamo chiedergli. Nonostante questo è molto disponibile, anzi ci ringrazia per avergli dato la possibilità di spiegare. E dire che, fondamentalmente, sì, forse c’è stata superficialità. Ma che tutte le persone che hanno fatto la comunione erano autorizzate a star lì.

Clamore inaspettato

L’eco del clamore suscitato dalla pubblicazione di quel video è arrivata quasi subito nella sua canonica, fin dal primo pomeriggio, quando il video ha cominciato a circolare prima sottobanco, poi attraverso i siti di informazione. La notizia è stata data da Marsciano7, che ha inserito nell’articolo un link al video, poi reso privato da chi gestisce il canale You Tube. Ma nel frattempo qualcuno lo aveva già scaricato e ve lo abbiamo infatti proposto. Ma ci è sembrato giusto anche sentire la versione del parroco.

Don Andrea: «Rispettate le regole»

«Noi abbiamo seguito in questi giorni sia i decreti del ministero sia le note della conferenza episcopale – dice il parroco al telefono con umbriaOn.it – nell’ultima nota, per quanto riguarda le liturgie della settimana santa, prevede la presenza di persona in quanto le celebrazioni liturgiche hanno una loro complessità, con la presenza di collaboratori, lettori, organisti eccetera. Le sette persone che lei ha visto fare la comunione erano dei laici, regolarmente autorizzati, che hanno collaborato alle letture e ai canti, un organista, in più c’erano gli operatori della diretta televisiva. E la comunione è ammessa per chi partecipa alla celebrazione».

«Mi sono lavato le mani»

«Vero, la distanza di un metro forse viene violata, ma allungando le mani ci siamo. Fra l’altro l’ostia viene data in mano, non in bocca. Sul discorso dei guanti non ho trovato nulla di preciso. Posso essere stato superficiale e se ci sono dei rilievi che mi faranno le istituzioni o le forze di polizia, non ho problemi ad assumermi le mie responsabilità, ma noi lo abbiamo fatto seguendo le linee guida che ci sono state date, almeno per come le abbiamo capite. Del resto, se andate a vedere funzioni religiose fatte in altri contesti, ci sono anche 20 persone sull’altare, con la tunica bianca, quindi non vedo dove sia il problema».