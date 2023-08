Polino: oltre mille a Collebertone per il campionato italiano 3D di tiro con l’arco

Sale l’attesa in casa Arcieri Città di Terni per il campionato italiano assoluto 3D di tiro con l’arco in arrivo tra poco più di due settimane. A Polino si prevede l’arrivo di oltre 1.000 persone tra atleti e accompagnatori.

La collaborazione e la cena itinerante

Il villaggio degli arcieri e le gare saranno a Collebertone. «Abbiamo trovato grande collaborazione da parte del Comune di Polino – le parole del presidente degli Arcieri Città di Terni Stefano Tombesi –, l’amministrazione comunale insieme alla pro loco ha inoltre organizzato per la sera dell’8 una cena itinerante all’interno del magnifico borgo riservata agli atleti e ai loro accompagnatori. Come società crediamo molto nella forza dello sport per promuovere e valorizzare il nostro territorio». Intanto la società ha tesserato Lorenzo Gubbini, folignate tra i migliori arcieri nella specialità compound. «Abbiamo fatto un netto passo in avanti in questa specialità che, lo ricordo, sarà disciplina olimpica con Los Angeles 2028. Come società abbiamo deciso di investire nel compound sia per quanto riguarda le strutture che per la crescita sportiva dei nostri atleti».