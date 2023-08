Polino si anima tra prodotti tipici, arte, cultura e sport

Un programma di eventi artistico-culturali, degustazioni enogastronmiche, natura, prodotti tipici ed iniziative sportive outdoor con itinerari e percorsi ‘attivi’. Sabato 12 agosto – proseguirà fino a venerdì 18 – scatta ‘Estate a Polino’: «Il Comune di Polino è pronto ad accogliere cittadini, turisti, visitatori dando valore al patrimonio delle eccellenze e tradizioni dell’intera area comunale», spiega l’amministrazione.

Il programma, c’è lo spettacolo pirotecnico



«Il programma di eventi parte sabato 12 agosto con Albertino Live; a seguire il 13 e il 14 agosto da non perdere il tributo ai Nomadi e a Fabrizio de André. La sera di Ferragosto vi aspetta l’appuntamento con Atmosfera Blu e uno spettacolo pirotecnico magnifico. Il 16 agosto – viene specificato – alle ore 8.30 da Polino a Colle Fergiara ci sarà un appuntamento molto gradito agli sportivi: una passeggiata con guida escursionistica per un percorso di 7 km (dislivello 400 metri – difficoltà E). La giornata terminerà con l’esibizione di Marco Ligabue. Giovedì 17 agosto arriverà con la sua fisarmonica Lorenzo Vergili e per concludere il 18 agosto vi aspetta lo spettacolo di Mago Lino. Si ringraziano le associazioni del territorio che hanno contribuito alla realizzazione delle serate». L’evento è realizzato con il contributo del Por-Fesr 2014-2020.