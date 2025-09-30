Festa martedì al comando della polizia Locale di Terni per l’agente Ulisse Barbarese, ‘storico’ motociclista del Corpo che da mercoledì sarà in pensione. Un traguardo raggiunto dopo 43 anni di lavoro, 36 dei quali trascorsi nella polizia Locale (ex Municipale) di Terni di cui è stato protagonista anche nell’ambito del Gruppo Sportivo. Per lui, l’affetto di tanti colleghi ed ex – in testa la compagna Cristina Antonini -, amici e anche l’apprezzamento dell’amministrazione comunale che ha preso parte al saluto con diversi rapresentanti e lo stesso sindaco Bandecchi. «Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno ‘sopportato’ in questi anni – dice Ulisse Barbarese – e grazie ai quali ho vissuto davvero una bella esperienza professionale e soprattutto di vita».