Cordoglio a Terni per la scomparsa di Maurizio Anderlini, già ispettore superiore della polizia Penitenziaria. Ad esprimere vicinanza è il sindacato di polizia Penitenziaria Sappe, attraverso il segretario nazionale Fabrizio Bonino.

«Maurizio – scrive Bonino – è stato per anni un punto di riferimento insostituibile, ricoprendo con passione e dedizione il ruolo di wegretario provinciale Sappe di Terni. In questo momento di immenso dolore, mi unisco idealmente a tutta la polizia Penitenziaria umbra e a tutti i delegati sindacali per stringerci alla sua famiglia, ai suoi cari e agli amici, condividendone il tragico lutto. Il ricordo di Maurizio resterà per sempre indelebile in ognuno di noi – prosegue l’esponente sindacale -. Lo ricorderemo per le sue incredibili doti professionali ma, soprattutto, per le sue straordinarie qualità umane. È stato un uomo e un collega sempre al servizio degli altri, generoso, leale e instancabile nella difesa e nel supporto dei suoi colleghi. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità professionale e sindacale».