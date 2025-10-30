Tempo di pensione, dopo ben 40 di servizio, dal 1985 al 2025 (a Terni dal 1990), per Gianluca Rossi Bartoli, sostituto commissario coordinatore della polizia Penitenziaria di Terni. La data ‘fatidica’ è quella di sabato 1° novembre.

Negli anni, Rossi Bartoli ha ricoperto incarichi di primo piano nell’ambito dei ‘baschi azzurri’: vice comandante e quindi comandante del nucleo traduzioni e piantonamenti, comandante del reparto. Tutto ciò realizzando una collaborazione istituzionale proficua con l’autorità giudiziaria, le altre forze di polizia e la direzione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. A lui va l’augurio di una ‘buona pensione’ dopo un impegno costante, mai venuto meno.