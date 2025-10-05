Lo scorso 1° ottobre, dopo ben 38 anni di servizio, il sostituto commissario della polizia Penitenziaria di Terni, Tiziano Tardito, è andato in pensione. All’interno della struttura carceraria di vocabolo Sabbione, Tardito ha svolto il ruolo di comandante di reparto, coordinatore del nucleo traduzioni, coordinatore del reparto alta sicurezza e responsabile del servizio di videoconferenza. «È stato per noi e tutto il personale che in questi anni ha svolto servizio a Terni – dicono i colleghi – un punto di riferimento, sempre disponibile e pronto nel supportarci». Da qui il ‘grazie’ «per quanto ci ha dato e lasciato».