Polmonite e batterio: confermate le cause della morte di Maria

Una polmonite interstiziale bilaterale scatenata dall’influenza, sommata ad un’infezione batterica causata da uno stafilococco. I contenuti dell’esame istologico disposto dalla procura di Perugia – in particolare dal pm Paolo Abbritti -, dopo la morte della 17enne di Balanzano Maria Elia, avvenuta lo scorso 27 marzo all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’, confermano le prime ipotesi formulate in ordine alle cause del decesso.

L’indagine

Una morte che ha colpito tutti, quella della giovanissima studentessa dell’Ipsia ‘Pascal’ di Piscille, avvenuta ad appena 36 ore dal ricovero in ospedale, a causa dei gravi problemi respiratori che la ragazza aveva iniziato ad accusare, preceduti da febbre e da un eritema. Subito intubata, poco dopo l’arrivo nel nosocomio perugino, Maria Elia non aveva reagito ad alcuna terapia, fino alla scomparsa che ha gettato tutti nello sconforto e nell’incredulità più totale, visto che la 17enne non soffriva di alcuna patologia pregressa. Ora spetterà all’autorità giudiziaria – anche con il supporto di un infettivologo – ricostruire con dovizia di particolari quali siano stati tutti i passaggi che hanno portato ad un esito così inaspettato e se ci siano responsabilità da ipotizzare.