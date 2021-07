Pomodoro extralarge raccolto a Montone: pesa più di un chilo

Il signor Giacomo Bartolini, nel proprio giardino, a Montone, si è ritrovato con un pomodoro gigante. Alla fine, quando lo ha raccolto, pesava oltre un chilo. Un chilo e 102 grammi, per la precisione.

Regalo di un amico

«Un amico mi ha regalato due piante di pomodoro – racconta a umbriaon.it – le ho piantate nel giardino di casa e ogni giorno vedevo crescere sempre di più uno di questi ortaggi; me ne sono preso cura, fino a quando, una volta maturo, l’ho raccolto e, per curiosità, l’ho pesato».

«Ha fatto tutto da solo»

Quando ha letto la cifra sulla bilancia, Giacomo non credeva ai propri occhi: un chilo e cento. «Una cosa sorprendente anche perché – aggiunge – io non sono un pollice verde, quindi mi sono limitato ad innaffiarla ma, ad esempio, non gli ho dato concime».

Notizia virale

Il signor Bartolini ne ha parlato agli amici e così è arrivata una bella foto ricordo e, quasi per caso, la notizia si è diffusa prima sui social poi sui giornali (ne parla giovedì mattina il Corriere dell’Umbria). «Nel frattempo lo abbiamo mangiato, aveva una polpa squisita e pochissimi semi». Semi che sono stati recuperati e saranno utilizzati per una nuova pianta il prossimo anno.

Nel 2017 a Sigillo il record regionale

Quando si dice, tesori dell’orto. A Sigillo Giampiero Bagnarelli ha raccolto un ortaggio da record. Un mega pomodoro che al peso ha fatto fermare la bilancia a 1119 grammi. E con un ortaggio di un kilo e due etti, l’insalata sarà sicuramente bella ricca! Complimenti!

Il record del mondo è di quasi 4 chili

Nella regione di Walla Walla, Stati Uniti, è stato coltivato il pomodoro più grande della storia. Il record appartiene a Dan Sutherland, che nell’agosto 2016 registrò nel Guinness World Record un pomodoro da 3,906 kg. In Italia, nel 2019, un pensionato raccolse un pomodoro di quasi due chili.