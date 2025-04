Dopo una Pasqua e un 25 aprile dal tempo variabile, arriva finalmente il sole in Umbria per il ponte del 1° maggio, quando è atteso anche un sensibile aumento delle temperature, che supereranno la media del periodo arrivando a sfiorare i 30 gradi.

Gli ultimi temporali – secondo quanto riporta Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo – sono previsti nel pomeriggio di lunedì, in particolare nelle zone meridionali e occidentali della regione, mentre marginalmente potrebbero rientrare nelle zone colpite dalle precipitazioni anche Marscianese, Tuderte e Trasimeno.

Da martedì sarà invece l’alta pressione a prendere possesso dell’Italia, «con temperature massime in progressivo e sensibile aumento, specie dal primo maggio, ma ancor più nei giorni successivi, fino a domenica, con valori che potrebbero arrivare a sfiorare o toccare, specie su Ternano e Orvietano, i 30°C». Si tratta, spiega sempre Cavallucci, «di una situazione caratteristica della fine di giugno» ma che «sta diventando sempre più una consuetudine nel mese di maggio, cosa che risulta ancor più eccezionale quando avviene nella prima decade, come in questo caso».