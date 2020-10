Una ragazza sulla trentina è stata trovata morta nel pomeriggio di giovedì a Ponte Felcino, nei pressi di via Maniconi, poco distante dalla chiesa. Sul posto sono intervenuti prima i carabinieri poi la squadra volante della polizia. Arrivate anche due ambulanze, ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso per quella che, stando alle prime valutazioni, appare come una overdose da sostanze stupefacenti.

