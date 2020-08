Incendio di una abitazione a Todi nella tarda serata di lunedì in zona a Pontenaia. L’abitazione all’interno della quale sono divampate le fiamme si trova in una palazzina di due piani: il fuoco probabilmente si è propagato dal garage. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso operazioni di bonifica e smassamento.

