Portelli: «A Terni la classe operaia non incide più. Città-periferia di Roma? Sarebbe un disastro»

Condividi questo articolo su

















Biblioteca comunale sold out sabato pomeriggio a Terni per un appuntamento di assoluto rilievo culturale. Protagonista in Bct il professor Alessandro Portelli, tra i fondatori della storia orale – per anni insegnante di letteratura angloamericana alla ‘Sapienza’ di Roma – e attuale presidente del circolo Gianni Bosio: presentato il libro ‘Dal rosso al nero – La svolta a destra di una città operaia’, legato proprio alla città dell’acciaio. Nel volume Portelli indaga questa ‘mutazione antropologica’ che ha interessato anche Terni: storie, testimonianze, Ast, battaglie e analisi fino ad arrivare al «tycoon di provincia che aspira ad essere il nuovo Berlusconi». Vale a dire l’attuale sindaco Stefano Bandecchi. Nell’intervista di umbriaOn il professore sintetizza il suo pensiero su questa trasformazione. Con lui anche Angelo Bitti ed Eugenio Raspi.