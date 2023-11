Pineto-Perugia, Gambale beffa il Grifo in pieno recupero

di Giovanni Cardarello

Nella prima sfida giocata tra i professionisti allo Stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani di Pineto il Perugia di Baldini lascia sul campo due punti sanguinosi al termine di una sfida “sporca” e mai bella tanto nelle trame quanto nella prestazione. Finisce 1-1 con reti di Seghetti nel primo tempo, abilissimo a bruciare sullo scatto gli statici centrali dei padroni di casa, e pareggio, in pieno recupero di Gambale, che beffa i biancorossi mentre già pregustavano il bottino pieno.

Sblocca Seghetti

Il calcio di inizio è del Pineto che fa l’esordio ufficiale in Serie C nel suo stadio. Subito uno squillo di capitan Bartolomei a cui Tonti risponde da par suo. Al 5’ primo giallo del match, è per Mezzoni, gioco scorretto. Al minuto 10’ tiro cross di Cancellieri da calcio di punizione. Palla a lato. Minuto 14’ Chakir cade in area, ma il direttore di gara lascia correre. Al 16’ ancora pericoloso Chakir che però non riesce a colpire. Al 18 chance per il Grifo con Iannoni che, defilato, arriva a tu per tu con Tonti. Palla in angolo. Al 20’ Adamonis salva il Perugia su colpo di testa di De Santis indirizzato sotto la traversa. Dopo una fase di studio e con poche sortite offensive il Perugia sblocca il match. Al 34’ Vazquez prende palla al limite e calcia in porta, Tonti para bene ma non trattiene, arriva Seghetti che, come un fulmine, brucia i due centrali del Pineto e deposita in rete. Per il giovanissimo attaccante biancorosso è il quarto centro in 14 presenze. Al 40’ arriva la prima reazione del Pineto, è sempre De Santis a colpire ma la palla va a lato. Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo, fino a qui decide il gol di Seghetti, Pineto-Perugia 0-1.

Gambale gela il Perugia

Parte la ripresa, è il Perugia a far girare il primo pallone. Al 47’ ammonito Morichelli per gioco scorretto. Al 50’ ammonito Teraschi per gioco scorretto. Al 57’ Baggi, con un tiro sporco su lancio di Chakir buca Adamonis, peraltro non irreprensibile nell’occasione ma per fortuna del Grifo Nicolini annulla per fuorigioco. Al 58’ un erroraccio di Ingrosso libera Seghetti che va in porta ma il tiro a botta sicura finisce a lato. Al 60’ primi cambi. Nel Pineto escono Teraschi, Ingrosso e Foglia ed entrano rispettivamente Borsoi, Gambale ed Evangelisti. Baldini risponde ad Amaolo fuori Mezzoni, Vazquez e dentro Paz e Cudrig. Al 63’ Tonti salva il Pineto, Santoro entra sulla sinistra e calcia secco, palla deviata in angolo. Minuto 69’ dopo qualche minuto di basso ritmo si riaffaccia in avanti il Perugia con Bartolomei. Palla a lato. Al 73’ squillo del Pineto con Volpicelli che si libera e calcia ma la palla finisce a lato. Minuto 75’ scatenato Seghetti che supera Villa, si libera in area ma il servizio ai compagni non viene raccolto da nessuno. Al 76’ occasione per Germinario che liberato in area calcia alto. Ancora cambi per il Grifo al 77’ entrano Acella e Ricci ed escono, esausti, i due migliori in campo Santoro e Seghetti. Ultimi cambi anche per il Pineto, dentro Njambe e Lombardi e fuori Baggi e Chakirl. Minuto 80 giallo per Iannoni per gioco pericoloso. Minuto 83’ giallo anche per Volpicelli. Ancora un giallo per il Pineto è per Germinario. Minuto 88’ si accende Volpicelli che supera Cancellieri e crossa per Njambe che da posizione favorevole colpisce di testa a lato. Al 92’ Gambale gela il Perugia e da distanza ravvicinata fa il gol del pari. Due gialli nei momenti concitati successivi alla rete e veloce cambio tra Torrasi e Kouan. Dopo 4 minuti di recupero finisce il match del Pavone-Mariani, Pineto-Perugia 1-1.

Le pagelle di Pineto-Perugia

Pineto (3-4-2-1): Tonti 7; Ingrosso 5 (60’ Gambale 6,5), De Santis 6, Villa 5,5; Teraschi 5,5 (60’Borsoi 6,5), Baggi 6,5 (77’ Njambe sv), Amadio 6, Germinario 6, Foglia 5,5 (60’ Evangelisti 6); Volpicelli 6,5, Chakir 6 (77’ Iaccarino sv).

Non entrati: Mercorelli, Della Quercia, Lombardi, Di Filippo, Macario, Marafini, Ruggiero

Allenatore: Amaolo 6

Perugia (4-3-1-2): Adamonis 7; Mezzoni 7 (61’ Paz 5,5), Vulikic 5,5, Morichelli 6,5, Cancellieri 6; Kouan 6,5 (95’ Torrasi sv), Bartolomei 6,5, Iannoni 7,5; Santoro 7,5 (77’Acella sv); Vazquez 5,5 (61’ Cudrig 6), Seghetti 8 (77’ Ricci sv).

Non entrati: Furlan, Bozzolan, Dell’Orco, Souare, Bozzolan, Giunti, Matos, Lisi

Allenatore: Francesco Baldini 6

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Roberto Allocco di Alba/Bra.

Quarto ufficiale: Luigi Pica di Roma

Marcatori: 34’ Seghetti; 92’ Gambale

Ammoniti: Mezzoni (Per), Morichelli (Per), Teraschi (Pin), Iannoni (Per), Volpicelli (Pin), Germinario (Pin), Gambale (Pin), Vulikic (Per)

Esplusi: –