Portierato cimiteri Terni: «Gara con errori». La replica: «Si fa solo casino»

I cimiteri di Terni e la procedura negoziata per l’affidamento annuale del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi, c’è chi alza la voce dopo l’apertura dell’unica busta amministrativa arrivata a palazzo Spada. E lo fa per ‘denunciare’ delle problematihe in riferimento all’iter portato avanti dall’amministrazione: «Moltissime difficoltà a causa di innumerevoli errori e procedure alquanto discutibili». Il Rup Federico Nannurelli la pensa diversamente sulla vicenda.

PORTIERATO E CUSTODIA, GARA DA 120 MILA EURO: APPALTO VERSO TORINO

Le problematiche e le richieste di proroghe

In merito ai cimiteri umbriaOn ha ricevuto una lettera firmata – che pubblichiamo integralmente – per far presente alcuni aspetti della procedura negoziata che, a dire del soggetto interessato, sarebbero non corretti: «Il giorno 29 giugno 2022 il presidente del seggio di gara, responsabile unico del procedimento dottor Nannurelli, ha provveduto all’esame delle offerte della gara indetta il giorno 11 giugno, con scadenza ore 9 del 28 giugno per l’affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo accessi nei cimiteri civici per un anno. Da detto esame veniva riscontrata la presenza di una sola busta amministrativa telematica e relativa domanda di partecipazione (si tratta della Barbara B S.c.s di Torino, ndr)». Si arriva al dunque: «Detta gara per l’affidamento mediante procedura/richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, sin da momento della sua pubblicazione sul portale Mepa incontrava, a sentita dire di molteplici ditte che non sono riuscite a partecipare, moltissime difficoltà a causa di innumerevoli errori e procedure alquanto discutibili. La gara pubblicata il giorno 11 giugno 2022 già nella sua scadenza fissata per il giorno 28 giugno 2022 alle 9 suscitava, visto il brevissimo tempo per il realizzo (10 giorni e 09 ore lavorative determinati dai sei sabati e domeniche presenti), non poche perplessità. Nei giorni seguenti alla data di pubblicazione della gara le società accreditate che avrebbero voluto partecipare si sono trovate nell’impossibilità ad espletare detta gara incontrando serie e non risolvibili difficoltà dovute probabilmente ad un errato procedimento di inserimento della stessa nel portale Mepa da parte del Rup Nannurelli. A nulla sono valse le molteplici richieste di proroghe o sospensioni della stessa inviate tramite e-mail e Pec dalle aspiranti società accreditate al responsabile del procedimento il quali rigettava sistematicamente ogni richiesta. Tra malumori e richiesta di trasparenza si giungeva al giorno 29 giugno dove si appurava la presenza di una sola società di Torino. Pertanto alla chiusura di una gara da affidarsi con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ci si ritrova con una sola società concorrente, con l’esclusione alla partecipazione di molteplici, importanti società accreditate sia umbre che nazionali in procinto di richiedere esaustive risposte ricorrendo probabilmente alle procedure legali». Ci sarà un seguito dunque? Vedremo.

La replica di Nannurelli sull’iter

Il funzionario tecnico dei lavori pubblici ha un giudizio differente sull’esito: «La cosa più che conta è che si dica ‘probabile’ che l’amministrazione non abbia caricato regolarmente la procedura sul Mepa. Non fa fede perché bisogna operare su elementi di certezza, ciò andrebbe dimostrato con certificazione rilasciata dalla piattaforma telematica. Non è così. La piattaforma del Mepa è cambiata proprio nel periodo in cui è stata fatta la gara e quindi l’interfaccia era diversa sia per la Pa che per gli operatori: per garantire la massima partecipazione abbiamo fatta una RdO evoluta aperta a tutti, inserendo soltanto il cpv di riferimento. Nessun’altra limitazione di carattere tecnico, professionale ed economico-finanziario. Durante il periodo di apertura ai chiarimeni sono arrivate diverse comunicazioni dove ci chiedevano di concedere delle proroghe perché non riuscivano ad entrare nel sistema. La risposta non poteva essere positiva in quanto non era stata inviata alcuna documentazione probatoria che attestasse un cattivo funzionamento della piattaforma o un’erronea gestione del caricamento da parte della stazione appaltante. Qualsiasi proroga avrebbe alterato le condizioni della lex specialis e dell’avviso di pubblicazione, comportando una modifica sostanziale della procedura. Il fatto – aggiunge – che abbia partecipato un solo operatore dimostra che la piattaforma era funzionante. Chiaro che esiste nella Pa la possibilità di agire in autotutela sempre, salvo che ci siano gli elementi per dimostrare che qualcuno non ha potuto partecipare per responsabilità attribuibile da un errato caricamento della documentazione da parte del Comune: ad oggi nessuno ha mandato elementi giustificativi e probatori. In mancanza di questi elementi, il soggetto ammesso potrebbe accampare dei diritti che in forma legittima potrà far tutelare in tutti i modi. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ritengo che gli operatori economici possono chiedere un procedimento di riesame al Rup, che è in grado di valutare solo se la richiesta è avallata da documenti probanti. Non c’è concretezza. Tutto ciò getta solo elementi di discordia sul sistema regolare di gestione delle gare che svolgo regolarmente con i sistemi telematici. Non si butta nel mucchio solo per fare casino». Finita qui?