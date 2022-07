Cimiteri di Terni, portierato e custodia: appalto verso Torino

di S.F.

Una sola busta proveniente dal Piemonte. Partecipazione tutt’altro che numerosa a giudicare dal verbale di gara per la procedura negoziata avviata dal Comune di Terni utile all’affidamento annuale – c’è l’opzione di proroga per ulteriori sei mesi – del servizio ausiliario di portierato, custodia, controllo accessi e accoglienza nei cimiteri comunali del territorio: a farsi avanti solo la Barbara B S.c.s. di Torino, società cooperativa di tipo B nata nel 2007. Primo step superato e ammissione alla fase successiva. Ora la valutazione dell’offerta tecnica ed economica con base d’asta fissata a quota 120.960 euro.

NEL NOVEMBRE 2021 L’AGGIUDICAZIONE ALLA HEXISS DI ROMA

IL NUOVO AFFIDAMENTO POST HEXISS

Le indicazioni per il personale ed il riassorbimento

Nel capitolato d’appalto vengono specificate tutte le caratteristiche che dovrà avere il personale dell’aggiudicatario. Tra i punti la necessità di esseri dotati di «apposita divisa (estiva e invernale) e tessera di riconoscimento; sia di assoluta fiducia e provata riservatezza; tenga sempre un comportamento corretto ed educato (passaggio presente anche per gli uscieri di palazzo Spada); si attenga alle indicazioni del committente». In caso di atteggiamento non corretto l’amministrazione potrà pretendere l’allontanamento: «Tenendo conto che il servizio riguarda prestazioni già esternalizzate dall’ente si applica la clausola sociale, consistente nel riassorbimento prioritario del personale appartenente all’organico dell’appaltatore uscente», viene sottolineato. A gestire il tutto saranno il Rup Federico Nannurelli e il geometra Matteo Piccioni, vale a dire il direttore dell’esecuzione del contratto. La società ha invece il consiglio di amministrazione formato da Dalila Husanu, Giorgio Koutsileos e Alessandro Di Mauro: per loro non è il primo tentativo di prendersi un appalto a Terni. Tre anni fa bussarono alle porte di palazzo Spada per la gara da 387 mila euro per la gestione dei servizi cimiteriali. All’epoca c’era concorrenza locale, ora campo libero.