Positiva dopo il ricovero: primo caso Covid ad Otricoli

Primo caso assoluto – non c’entra con l’insegnante trovata positiva alla scuola primaria, residente in un altro comune – di Covid-19 ad Otricoli (Terni). Lo si evince dalla dashboard della Regione Umbria: si tratta di una donna anziana che ha scoperto di aver contratto il virus dopo essere stata ricoverata – era entrata con tampone negativo – all’ospedale di Narni. La positività è emersa a seguito del tampone contestuale alla dimissione. È stata subito posta in isolamento e il rischio di contagio per la popolazione sarebbe pressoché nullo proprio in ragione della tempistica e delle modalità di individuazione della positività.

