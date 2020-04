Covid, Porano: altre quattro suore positive

Il punto del Comune di Porano (Terni) sull’infezione da coronavirus su tutto il territorio comunale, compresa la situazione sanitaria della Casa di San Bernardino delle suore francescane di Maria, convento dove hanno già perso la vita due suore di 103 e 90 anni positive al coronavirus e attenzionato da Regione Umbria e Usl2. Nella pomeriggio di mercoledì l’amministrazione ha divulgato una nuova nota: «A seguito delle risultanze del portale della Salute della Asl n.2 e dei contatti con la direzione del distretto, questa la situazione alle ore 18: diciassette – erano tredici a martedì – suore positive, un residente positivo in quarantena contumaciale, sette residenti positivi ricoverati presso le strutture ospedaliere, due residenti guariti, un residente clinicamente guarito (senza più sintomi) in attesa di tamponi definitivi, due suore positive decedute di 90 anni e 103 anni con pregresse patologie. Nella giornata di giovedì, la protezione Civile regionale consegnerà alla Casa delle Suore n.300 mascherine chirurgiche e 100 mascherine ffp2».

Castel Giorgio

Martedì sera, un altro Comune dell’Orvietano sotto la lente delle autorità sanitarie ha fatto il punto. Parliamo di Castel Giorgio (Terni): «La marcia del Covid-19 sembra non arrestarsi – è la nota dell’amministrazione comunale -. Oggi ci sono stati comunicati tre nuovi positivi (per un totale di diciassette sul territorio comunale, ndR) legati da rapporti famigliari ai precedenti casi di contagio. I nuovi positivi sono stati contattati questa mattina e risultano in buona salute. La comunicazione di questi ultimi contagi è stata la più difficile da accettare in quanto risultano: un adulto e due adolescenti. Nonostante le belle giornate e le comprensibili difficoltà a restare nelle proprie abitazioni vi chiediamo di rispettare le regole imposte dai decreti perché l’emergenza non è ancora finita. Augurando pronta guarigione a tutti i positivi invito la popolazione ad un affettuoso simbolico abbraccio a tutte le persone coinvolte in questa vicenda con particolare affetto ai due adolescenti e ai loro famigliari». Risultano 17 casi totali.