Positivi fra i calciatori, stop alle giovanili del Perugia Calcio

A seguito del riscontro di alcuni casi di positività al Covid-19 in alcune squadre del settore giovanile, il Perugia Calcio ha comunicato che, in via precauzionale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività delle squadre dell’agonistica da giovedì 22 ottobre fino a giovedì 29 ottobre.

Attività individuale, senza amichevoli

I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente. Il vivaio e la scuola calcio, come previsto dal Dpcm (quello che ha sospeso il calcio oltre la Seconda Categoria), proseguono la propria attività individuale senza la disputa di gare amichevoli.

