Sottoposto ad isolamento fiduciario perché positivo al Covid, ma trovato in giro dalla polizia di Stato di Città di Castello. E per lui sono iniziati i guai: un 43enne extracomunitario è stato denunciato per la violazione del decreto legislativo 33/2020. La scoperta è arrivata in seguito al controllo delle banche dati in uso alle forze di polizia: gli agenti lo hanno accompagnato al proprio domicilio intimandogli di restarci nel rispetto dei protocolli sanitari.

