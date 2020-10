Post sessista sulla Azzolina: Pimpinelli si scusa

Un commento di poche parole che non è passato inosservato. Già in passato ad Amelia c’era stato un problema – con tanto di cacciata del protagonista, l’ex consigliere Massimiliano Galli – del genere e ora la storia si ripete: «Ho appreso dalla Azzolina che il Comitato tecnico scientifico è un ‘organo rigido’… parlerà per esperienza», il breve post lanciato via Facebook – poi eliminato intorno alle 22.30 – nella serata di martedì da Leonardo Pimpinelli, presidente del consiglio comunale. Il messaggio è rimasto online per circa un’ora: un tempo sufficiente per dare il là ad una pioggia di polemiche.

Le scuse

Poi, dopo la ‘bufera’, le scuse dello stesso Pimpinelli in un altro post: «In riferimento ad un mio post che ha creato grande indignazione, chiedo pubblicamente scusa. Non avevo nessuna intenzione di fare offese sessiste ma ho ripreso fedelmente una dichiarazione della ministra detta alla Gruber ieri sera, ironizzandoci sopra. Sicuramente è stata una battuta greve e fuori luogo di cui mi pento. Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità in sede politica di una battuta fuori luogo sia per il mio ruolo sia per come è stata posta».