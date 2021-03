Potenza-Ternana, ci si riprova: «Cattivi e vogliosi»

Condividi questo articolo su

















La trasferta di Potenza, la Ternana e la neve, ci risiamo. A poco più di un mese – era il 13 febbraio – dalla gara, i rossoverdi ripartono alla volta della Basilicata per recuperare il match con i lucani dell’ex Fabio Gallo: precipitazioni nella notte tra lunedì e martedì ma, salvo peggioramenti delle condizioni meteo, la sfida questa volta si giocherà. Calcio d’inizio fissato per mercoledì pomeriggio alle 15.

Si corre verso la B

Lecito attendersi qualche cambiamento rispetto all’undici iniziale (Falletti, Furlan e Vantaggiato non sono scesi in campo) di domenica contro la Vibonese, con Palumbo bloccato dall’infortunio alla caviglia. «Le condizioni generali – le parole di Cristiano Lucarelli alla vigilia del confronto – della squadra sono buone, abbiamo molti calciatori in rosa che stanno bene. Cercheremo di mettere in campo la squadra che dà maggiori garanzie dal punto di vista fisico». A dirigere l’incontro sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola. I convocati sono 23: out anche l’indisponibile Frascatore.

L’ex Gallo sul cammino rossoverde



Lucarelli e Gallo si conoscono molto bene dopo i recenti confronti tra Ternana e Catania: «Il Potenza è in salute, con il cambio di allenatore – il commento dell’allenatore livornese – ha trovato la vittoria diverse volte, una importante domenica contro il Bisceglie. Sarà molto difficile sia per la qualità dell’avversario che per le condizioni meteo. Servirà una Ternana cattiva e vogliosa per continuare questa rincorsa ai 79 punti che vorrebbero dire promozione. Per una serie – ha concluso – di motivi loro hanno una posizione di classifica che non rispecchia il valore, possono stare nelle ptime 7-8 posizioni». Vincendo in Basilicata ci sarebbe la chance di chiudere il discorso promozione già nel weekend in Puglia in caso di passo falso dell’Avellino con la Virtus Francavilla.

Nel contempo va avanti l’iter tecnico per la dichiarazione del pubblico interesse in merito allo studio di fattibilità per il nuovo stadio rossoverde. Lo scorso 13 marzo il Rup Piero Giorgini ha indetto la specifica conferenza di servizi per i vari pareri: a ricevere l’input da palazzo Spada sono stati la Regione, il Coni, la prefettura, la questura, la soprintendenza, l’Usl Umbria 2, l’Auri, il Sii, l’Asm, il comando provinciale dei vigili del fuoco, Rfi, il consorzio di bonifica Tevere-Nera, Terni Reti, Umbria distribuzione gas, Telecom Italia, Busitalia e anche Open Fiber. Come noto l’ok deve arrivare entro 90 giorni dal deposito dello studio di fattibilità, datato 23 febbraio, seppur in realtà come scadenza sia indicato – possibile che si chiuda prima il procedimento – il 23 aprile. Nel contempo entro il 28 marzo le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.