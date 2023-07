Prati di Stroncone: ‘Sotto le stelle’ per la piccola Flavia

Due serate dallo scopo nobile. Vale a dire raccogliere fondi per la piccola Flavia, la bimba ternana affetta da deficit di Udp per mutazione del genere Ugdh: questo l’obiettivo principale di ‘Sotto le stelle’, l’iniziativa programmata per sabato 5 e domenica 6 agosto ai Prati di Stroncone con il patrocinio del Comune e della pro loco. Spazio per diverse iniziative: aperitivo in musica, passeggiata notturna di San Lorenzo, esposizione di auto d’epoca, picnic insieme all’associazione ‘Progetto Flavia per l’Udgh’, sbandieratori di Narni e cena a cura del Camisa Blanca Cigar Club per aiutare la giovanissima. Coinvolti il gruppo speleologico di Stroncone, Lions Terni Host, Terni Interamna e Sangemini Terni dei Naharti.

