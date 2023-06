Il grande abbraccio di Terni per Flavia: 107 mila euro raccolti

Il grande abbraccio di Terni per Flavia, la 12enne affetta da deficit di Ugdh, non si ferma. È stata raggiunta quota 107 mila euro nell’ambito della raccolta fondi per aiutare la piccola nelle cure: per lei la speranza è di un programma di cure ambizioso messo a punto dal dottor Diego Martinelli, dell’unità operativa complessa di malattie metaboliche dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il costo è di 196mila euro, ed è l’unica possibilità che hanno i 40 bambini in tutto il mondo affetti da ‘deficit di Ugdh’ di ricevere i trattamenti necessari per una vita migliore.

La campagna e l’associazione

A fine novembre i genitori, affiancati dall’associazione Sosteniamo Terni odv, lanciarono la campagna di raccolta fondi ‘Sosteniamo Flavia’ andata avanti fino alla fine di maggio. «Da quel giorno – viene sottolineato – si sono moltiplicate le manifestazioni di solidarietà dei ternani nei confronti di Flavia attraverso la partecipazione attiva ai vari eventi promossi da Sosteniamo Terni e con donazioni spontanee anche da parte di fondazioni, associazioni e aziende private locali. In pochi mesi sono stati versati all’ospedale romano i 50mila euro necessari a raggiungere il primo traguardo fissato nel progetto di ricerca. Ora nasce l’associazione Progetto Flavia per l’Ugdh e il finanziamento della ricerca terapeutica prosegue solo attraverso la stessa associazione creata dai genitori di Flavia e dai loro amici». I genitori di Flavia – Piergiorgio e Cristina – ringraziano «per l’impegno profuso nella raccolta fondi il percorso è ancora lungo ma siamo certi cha avremo accanto a Flavia un numero sempre maggiore di amici».