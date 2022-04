Preghiera per gli ucraini nella chiesa della comunità evangelica romena

Condividi questo articolo su

















«Cristo ci ha dato la Sua pace e la Sua speranza, che ci illuminano anche su questi sentieri tenebrosi»: questo il passo del vangelo che ha guidato il raccoglimento in preghiera della comunità evangelica rumena di Perugia, per la fine del conflitto russo-ucraino.

Coinvolgimento negli aiuti

Nella chiesa sono state esposte delle immagini e testimonianze riguardanti la distribuzione dei beni raccolti in Italia e spediti ai profughi che scappavano dai bombardamenti. Varie chiese evangeliche d’Italia – tramite l’ente caritativo BETHEL – in quete settimane di conflitto hanno infatti inviato in Ucraina più di 17 autotreni di alimenti di prima necessità, vestiti e medicinali.

L’intervento del sindaco

Nel corso dell’incontro hanno presso la parola vari pastori e si sono innalzati inni di lode dai giovanissimi e dall’orchestra giovanile della chiesa Elim. La riunione si è conclusa con il saluto del sindaco di Perugia Andreea Romizi, che si è mostrato incoraggiato e ha definito la giovane comunità una grande risorsa e un orgoglio per la città di Perugia.

Tanta solidarietà

Ha partecipato all’evento anche il pastore responsabile della chiesa evangelica ucraina di Perugia, il quale ha ringraziato per la solidarietà a favore dei rifugiati. Infine sono state rivolte parole di ringraziamento a tutta città di Perugia dove la Chiesa evangelica rumena si è molto ben integrata e pronta a dare il suo contributo per migliorare la società civile.